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Concert de clôture par l’association SOS Patrimoine oublié et l’Orchestre d’Harmonie du Grand Sénonais, Kiosque à musique de Sens, Sens

dimanche 20 septembre 2026 · Kiosque à musique de Sens · Sens

Concert de clôture par l’association SOS Patrimoine oublié et l’Orchestre d’Harmonie du Grand Sénonais, Kiosque à musique de Sens, Sens

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Kiosque à musique de Sens
Adresse
Boulevard Maupéou, 89100 Sens
Ville
89100 Sens
Département
Yonne

Concert de clôture par l’association SOS Patrimoine oublié et l’Orchestre d’Harmonie du Grand Sénonais Dimanche 20 septembre, 18h00 Kiosque à musique de Sens Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Venez profiter du concert de clôture par l’association SOS Patrimoine oublié et l’Orchestre d’Harmonie du Grand Sénonais sous le kiosque à musique des Promenades Maupéou.

Kiosque à musique de Sens Boulevard Maupéou, 89100 Sens Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Venez profiter du concert de clôture par l’association SOS Patrimoine oublié et l’Orchestre d’Harmonie du Grand Sénonais sous le kiosque à musique des Promenades Maupéou le dimanche à 18h.

© Ville de Sens

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