Concert de clôture par l’association SOS Patrimoine oublié et l’Orchestre d’Harmonie du Grand Sénonais, Kiosque à musique de Sens, Sens
dimanche 20 septembre 2026 · Kiosque à musique de Sens · Sens
Informations pratiques
Concert de clôture par l’association SOS Patrimoine oublié et l’Orchestre d’Harmonie du Grand Sénonais Dimanche 20 septembre, 18h00 Kiosque à musique de Sens Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Venez profiter du concert de clôture par l’association SOS Patrimoine oublié et l’Orchestre d’Harmonie du Grand Sénonais sous le kiosque à musique des Promenades Maupéou.
Kiosque à musique de Sens Boulevard Maupéou, 89100 Sens Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Venez profiter du concert de clôture par l’association SOS Patrimoine oublié et l’Orchestre d’Harmonie du Grand Sénonais sous le kiosque à musique des Promenades Maupéou le dimanche à 18h.
© Ville de Sens
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