Concert de clôture par l’association SOS Patrimoine oublié et l’Orchestre d’Harmonie du Grand Sénonais, Kiosque à musique de Sens, Sens

Informations pratiques

Concert de clôture par l’association SOS Patrimoine oublié et l’Orchestre d’Harmonie du Grand Sénonais Dimanche 20 septembre, 18h00 Kiosque à musique de Sens Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Venez profiter du concert de clôture par l’association SOS Patrimoine oublié et l’Orchestre d’Harmonie du Grand Sénonais sous le kiosque à musique des Promenades Maupéou.

Kiosque à musique de Sens Boulevard Maupéou, 89100 Sens Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Venez profiter du concert de clôture par l’association SOS Patrimoine oublié et l’Orchestre d’Harmonie du Grand Sénonais sous le kiosque à musique des Promenades Maupéou le dimanche à 18h.

© Ville de Sens