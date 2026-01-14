Concert de clôture stage de chant lyrique Briare

Concert de clôture stage de chant lyrique

Le 11 juillet à Briare, assistez au concert de clôture du stage de chant lyrique porté par Autrement Classique. De jeunes chanteurs en formation présentent leur travail autour de la voix, de l’interprétation et du théâtre, pour un moment musical sensible et accessible à tous.

Autrement Classique vous invite au concert de clôture de son stage de chant lyrique, samedi 11 juillet à 16h au Centre Socio-Culturel de Briare (Auditorium Jean Poulain). Pour la cinquième année consécutive, ce stage intensif accompagne de jeunes chanteurs et chanteuses dans leur préparation artistique, en mêlant technique vocale, interprétation et travail théâtral. Dirigé par la mezzo-soprano Sophie Marilley, avec la participation d’Éric Cerantola et Céline Latour-Monnier au piano et de Renaud Berger pour la mise en scène, ce concert offre au public une immersion dans les coulisses de l’apprentissage du chant lyrique. Un moment sensible, accessible et généreux, pour découvrir la richesse des voix et l’engagement de talents en devenir. Entrée gratuite. .

Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 79 66 29 24 jean.manifacier@autrementclassique.com

On July 11 in Briare, attend the closing concert of the Autrement Classique lyric singing workshop. Young singers in training present their work around voice, interpretation and theater, for a sensitive musical moment accessible to all.

