CONCERT DE CLÔTURE (TOULOUSE LES ORGUES) Place Saint-Étienne Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

CONCERT DE CLÔTURE (TOULOUSE LES ORGUES)

Place Saint-Étienne CATHÉDRALE SAINT-ETIENNE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10.8 – 10.8 – 26.8 EUR

10.8

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 17:00:00

fin : 2026-10-18 18:15:00

Date(s) :

2026-10-18

Polyphonies sans frontière pour clôture le festival Toulouse le Orgues.

Un hymne à la fraternité réunissant trois chanteuses (de Toulouse, Russie et Ukraine) pour faire fusionner a cappella des polyphonies traditionnelles (Corse, Ukraine, Géorgie, Arménie, Balkans…). Elles donneront la réplique à Jérémy Joseph au grand orgue.

La programmation complète du festival sur le site de Toulouse les Orgues. 10.8 .

Place Saint-Étienne CATHÉDRALE SAINT-ETIENNE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Polyphonies sans frontières to close the Toulouse le Orgues festival.

L’événement CONCERT DE CLÔTURE (TOULOUSE LES ORGUES) Toulouse a été mis à jour le 2026-07-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE