CONCERT DE CLÔTURE (TOULOUSE LES ORGUES) Place Saint-Étienne Toulouse
dimanche 18 octobre 2026 · Place Saint-Étienne · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
CONCERT DE CLÔTURE (TOULOUSE LES ORGUES)
Place Saint-Étienne CATHÉDRALE SAINT-ETIENNE Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 10.8 – 10.8 – 26.8 EUR
10.8
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 17:00:00
fin : 2026-10-18 18:15:00
Date(s) :
2026-10-18
Polyphonies sans frontière pour clôture le festival Toulouse le Orgues.
Un hymne à la fraternité réunissant trois chanteuses (de Toulouse, Russie et Ukraine) pour faire fusionner a cappella des polyphonies traditionnelles (Corse, Ukraine, Géorgie, Arménie, Balkans…). Elles donneront la réplique à Jérémy Joseph au grand orgue.
La programmation complète du festival sur le site de Toulouse les Orgues. 10.8 .
Place Saint-Étienne CATHÉDRALE SAINT-ETIENNE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Polyphonies sans frontières to close the Toulouse le Orgues festival.
L’événement CONCERT DE CLÔTURE (TOULOUSE LES ORGUES) Toulouse a été mis à jour le 2026-07-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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