Concert de clôture Trio Nocte à la chapelle de la Visitation, Chapelle Saint-Joseph, ancienne Visitation, Moulins
dimanche 20 septembre 2026 · Chapelle Saint-Joseph, ancienne Visitation · Moulins
Informations pratiques
Concert de clôture Trio Nocte à la chapelle de la Visitation Dimanche 20 septembre, 18h00 Chapelle Saint-Joseph, ancienne Visitation Allier
Nombre de places limité. Réservation obligatoire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Concert de musique baroque française et anglaise.
Fleur Mino (soprano), Natalia Korsak (mandoline), Sylvain Mino (serpent).
Chapelle Saint-Joseph, ancienne Visitation 35, rue de Paris, Moulins 03000 Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Concert de musique baroque française et anglaise.
© Moulins Communauté
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