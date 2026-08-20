Concert de clôture Trio Nocte à la chapelle de la Visitation, Chapelle Saint-Joseph, ancienne Visitation, Moulins

Informations pratiques

Concert de clôture Trio Nocte à la chapelle de la Visitation Dimanche 20 septembre, 18h00 Chapelle Saint-Joseph, ancienne Visitation Allier

Nombre de places limité. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Concert de musique baroque française et anglaise.

Fleur Mino (soprano), Natalia Korsak (mandoline), Sylvain Mino (serpent).

Chapelle Saint-Joseph, ancienne Visitation 35, rue de Paris, Moulins 03000 Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Concert de musique baroque française et anglaise.

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