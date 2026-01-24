Concert de Devil Moon Trio Swing Jazz Manouche Le Louroux
Concert de Devil Moon Trio Swing Jazz Manouche Le Louroux samedi 19 septembre 2026.
Concert de Devil Moon Trio Swing Jazz Manouche
Le Louroux Indre-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-10-19 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Concert de musique Jazz, pour tout public.
Concert de musique Jazz, pour tout public. 12 .
Le Louroux 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 77 26 12 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Jazz concert for all audiences.
L’événement Concert de Devil Moon Trio Swing Jazz Manouche Le Louroux a été mis à jour le 2026-01-24 par Loches Touraine Châteaux de la Loire