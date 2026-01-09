Vide-Art

Le Louroux Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 09:30:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Brocante d’art dans la rue du moulin et les jardins des propriétés.

Les artistes vident leur atelier (tableaux, matériel de peintures…) .

Le Louroux 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 43 56 20 93 vdmbabeth@gmail.com

English :

Art flea market in the street of the mill and the gardens of the properties.

The artists empty their workshop (paintings, material of paintings…)

