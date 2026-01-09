Vide-Art Le Louroux
Vide-Art Le Louroux dimanche 23 août 2026.
Vide-Art
Le Louroux Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-08-23 09:30:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
2026-08-23
Brocante d’art dans la rue du moulin et les jardins des propriétés.
Les artistes vident leur atelier (tableaux, matériel de peintures…)
Le Louroux 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 43 56 20 93 vdmbabeth@gmail.com
English :
Art flea market in the street of the mill and the gardens of the properties.
The artists empty their workshop (paintings, material of paintings…)
