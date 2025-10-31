Rando nature

Le Louroux Indre-et-Loire

Début : 2026-08-29 08:00:00

fin : 2026-08-29 12:00:00

2026-08-29

Partons ensemble pour une randonnée nature autour de l’étang et laissez-vous surprendre par la richesse de ses paysages. Entre faune, flore et petites découvertes au fil de l’eau, profitez d’un moment convivial et ressourçant au grand air.

Le Louroux 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 26 09 02 resa@couleurs-sauvages.com

Join us for a nature hike around the pond and let yourself be surprised by the richness of its landscapes. Between fauna, flora and small discoveries along the water, enjoy a friendly and rejuvenating moment in the fresh air.

Lassen Sie sich auf einer Naturwanderung rund um den Teich vom Reichtum der Landschaft überraschen. Zwischen Fauna, Flora und kleinen Entdeckungen entlang des Wassers genießen Sie einen geselligen und erholsamen Moment an der frischen Luft.

Unitevi a noi in una passeggiata naturalistica intorno allo stagno e lasciatevi stupire dalla ricchezza del paesaggio. Con la sua fauna, la flora e le piccole scoperte lungo l’acqua, questo è un ottimo modo per godersi una passeggiata amichevole e rigenerante all’aria aperta.

Acompáñenos en un paseo por la naturaleza alrededor del estanque y déjese sorprender por la riqueza del paisaje. Con su fauna, flora y pequeños descubrimientos a lo largo del agua, es una forma estupenda de disfrutar de un paseo agradable y rejuvenecedor al aire libre.

