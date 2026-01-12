Fête des Arts et Vide Art

Le Louroux Indre-et-Loire

Début : 2026-08-23 09:30:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

2026-08-23

Les écrivains et les peintres exposeront dans la rue du moulin et dans les cours des propriétés.

Concours de peintures sur le thème de la richesse patrimoniale du Louroux.

Les peintres videront également leur atelier lors de cette journée vide art. Animations musicales (groupe les Trois-Quart).

Le Louroux 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Writers and painters will be exhibiting in the Rue du Moulin and in the courtyards of the estates.

Painting competition and music concert or entertainment in the priory courtyard.

