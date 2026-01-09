Exposition de peintures et de sculptures Le Louroux

Exposition de peintures et de sculptures

Moulin banal Le Louroux Indre-et-Loire

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-08-30 18:30:00

2026-07-04

Exposition de peintures et sculptures au moulin banal du Louroux.

Moulin banal Le Louroux 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 43 56 20 93 vdmbabeth@gmail.com

English :

Exhibition of paintings and sculptures at the Louroux mill.

