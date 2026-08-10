Concert de Dick Van Dijk à la collégiale Notre-Dame Villefranche-de-Rouergue
lundi 10 août 2026 · Villefranche-de-Rouergue
Informations pratiques
Villefranche-de-Rouergue
Concert de Dick Van Dijk à la collégiale Notre-Dame
Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-10
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Venez assister à un concert de carillon à la collégiale Notre-Dame de Villefranche-de-Rouergue !
Dick Van Dijk (1962) est diplômé de l’École de carillon des Pays-Bas et de l’École royale de carillon de Malines (Belgique). Il est également organiste à la Torenpleinkerk de Vleuten et à la Grote of Sint-Janskerk de Wijk bij Duurstede.
Il interprétera un programme nourri de son expérience acquise sur les plus grands carillons d’Europe et d’Amérique du Nord Bach, Schubert, Dvořak,…. et aussi des musiques modernes chantantes.
Le mercredi 12 août, il participera à l’édition 2026 du Festival international de carillon de Perpignan. .
Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 21 27
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English :
Come enjoy a carillon concert at the Notre-Dame Collegiate Church in Villefranche-de-Rouergue!
L’événement Concert de Dick Van Dijk à la collégiale Notre-Dame Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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