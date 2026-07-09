Concert de Dolfy’s Big Fat Orchestra Experience & Garden Swing Big Band Halle Léo Ferré Gardanne

Informations pratiques

Gardanne

Concert de Dolfy’s Big Fat Orchestra Experience & Garden Swing Big Band

Dimanche 4 octobre 2026 à 18h30.

Ouverture des portes à 18h. Halle Léo Ferré 76, avenue du 8 mai 1945 Gardanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 18:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

C’est la rencontre de Dolfy Pleiter, chef d’orchestre, saxophoniste et chanteur, les chanteuses Céline Bénichou et Cindy Cathala, avec le Garden Swing Big Band ( 17 musiciens).

Concert au répertoire punchy où se côtoient le jazz, la soul, le funk et des rythmes latins et afro cubain, invitant à la danse et à la fête.



Vivez un voyage musical et festif !!



Buvette et restauration sur place.



Billetterie office de tourisme de Gardanne jusqu’au 2 octobre ou en ligne jusqu’au jour J sur www.tourisme-gardanne.fr (rubrique billetterie) .

Halle Léo Ferré 76, avenue du 8 mai 1945 Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@tourisme-gardanne.fr

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English :

This is a collaboration between Dolfy Pleiter—conductor, saxophonist, and singer—and singers Céline Bénichou and Cindy Cathala, along with the Garden Swing Big Band (17 musicians).

L’événement Concert de Dolfy’s Big Fat Orchestra Experience & Garden Swing Big Band Gardanne a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de Gardanne