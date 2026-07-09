Concert de Dolfy’s Big Fat Orchestra Experience & Garden Swing Big Band Halle Léo Ferré Gardanne
dimanche 4 octobre 2026 · Halle Léo Ferré · Gardanne
Informations pratiques
Gardanne
Concert de Dolfy’s Big Fat Orchestra Experience & Garden Swing Big Band
Dimanche 4 octobre 2026 à 18h30.
Ouverture des portes à 18h. Halle Léo Ferré 76, avenue du 8 mai 1945 Gardanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 18:30:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
C’est la rencontre de Dolfy Pleiter, chef d’orchestre, saxophoniste et chanteur, les chanteuses Céline Bénichou et Cindy Cathala, avec le Garden Swing Big Band ( 17 musiciens).
Concert au répertoire punchy où se côtoient le jazz, la soul, le funk et des rythmes latins et afro cubain, invitant à la danse et à la fête.
Vivez un voyage musical et festif !!
Buvette et restauration sur place.
Billetterie office de tourisme de Gardanne jusqu’au 2 octobre ou en ligne jusqu’au jour J sur www.tourisme-gardanne.fr (rubrique billetterie) .
Halle Léo Ferré 76, avenue du 8 mai 1945 Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@tourisme-gardanne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This is a collaboration between Dolfy Pleiter—conductor, saxophonist, and singer—and singers Céline Bénichou and Cindy Cathala, along with the Garden Swing Big Band (17 musicians).
L’événement Concert de Dolfy’s Big Fat Orchestra Experience & Garden Swing Big Band Gardanne a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de Gardanne
À voir aussi à Gardanne (Bouches-du-Rhône)
- Visite guidée de la Maison de l’Energie Maison de l’énergie Gardanne 11 septembre 2026
- Forum des associations avenue du 8 mai 45 Gardanne 12 septembre 2026
- Les Journées du Patrimoine Voyage dans le temps et coulisses du 7ème art ! Cinema 3 Casino Gardanne 19 septembre 2026
- Journées du Patrimoine Musée Gardanne Autrefois Musée Gardanne Autrefois Gardanne 19 septembre 2026
- Les journées du patrimoine à la Tuilerie Bossy Tuilerie Bossy Gardanne 19 septembre 2026