Les journées du patrimoine à l’Écomusée de la forêt Écomusée de la Forêt Gardanne

Informations pratiques

Gardanne

Les journées du patrimoine à l’Écomusée de la forêt

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 17h. Écomusée de la Forêt 20 Chemin De Roman Gardanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le musée et le parc forestier seront accessibles tout au long du week-end.

Des activités et animations complémentaires vous seront également proposées .

Écomusée de la Forêt 20 Chemin De Roman Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 65 42 10 accueil@institut-foret.com

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English :

The museum and the forest park will be open all weekend.

L’événement Les journées du patrimoine à l’Écomusée de la forêt Gardanne a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme de Gardanne