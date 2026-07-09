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AGENDA · Gardanne

Les journées du patrimoine à l’Écomusée de la forêt Écomusée de la Forêt Gardanne

samedi 19 septembre 2026 · Écomusée de la Forêt · Gardanne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Écomusée de la Forêt
Adresse
20 Chemin De Roman
Ville
13120 Gardanne
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Gardanne

Les journées du patrimoine à l’Écomusée de la forêt

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 17h. Écomusée de la Forêt 20 Chemin De Roman Gardanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Le musée et le parc forestier seront accessibles tout au long du week-end.
Des activités et animations complémentaires vous seront également proposées   .

Écomusée de la Forêt 20 Chemin De Roman Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 65 42 10  accueil@institut-foret.com

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English :

The museum and the forest park will be open all weekend.

L’événement Les journées du patrimoine à l’Écomusée de la forêt Gardanne a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme de Gardanne

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