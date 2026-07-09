Les journées du patrimoine à l’Écomusée de la forêt Écomusée de la Forêt Gardanne
samedi 19 septembre 2026 · Écomusée de la Forêt · Gardanne
Informations pratiques
Gardanne
Les journées du patrimoine à l’Écomusée de la forêt
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 17h. Écomusée de la Forêt 20 Chemin De Roman Gardanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le musée et le parc forestier seront accessibles tout au long du week-end.
Des activités et animations complémentaires vous seront également proposées .
Écomusée de la Forêt 20 Chemin De Roman Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 65 42 10 accueil@institut-foret.com
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English :
The museum and the forest park will be open all weekend.
L’événement Les journées du patrimoine à l’Écomusée de la forêt Gardanne a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme de Gardanne
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