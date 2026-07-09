Les journées du patrimoine à la Tuilerie Bossy Tuilerie Bossy Gardanne
samedi 19 septembre 2026 · Tuilerie Bossy · Gardanne
Informations pratiques
Gardanne
Les journées du patrimoine à la Tuilerie Bossy
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h. Tuilerie Bossy 1285 chemin du moulin du fort Gardanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
La Tuilerie Bossy vous ouvre ses portes pour un week-end placé sous le signe de la création, de la découverte et de la convivialité.
Au fil d’une déambulation dans les ateliers, vous pourrez
Rencontrer les artisans d’art et découvrez leurs métiers, leurs techniques et leurs nouvelles créations.
Découvrir les expositions photographiques de Denis Felix et Anthony Morel, présentées en conversations avec les artistes et artisans de la tuilerie dans les différents ateliers et dans notre salle commune.
Déjeuner ou faire une pause gourmande auprès de nos food trucks
Partager un moment en famille grâce aux jeux en bois proposés aux enfants.
Céramistes, designer, matiéristes, lainière-feutrière, sellier-harnacheur, luthier, bijoutier, tapissier, horloger… autant de métiers d’art à découvrir et autant de passionnés heureux d’échanger avec vous.
Grâce à la Galerie Parallax, la Tuilerie Bossy a le plaisir d’accueillir deux photographes aux univers très différents DENIS FELIX LES SAGES
Photographe reconnu, Denis Felix présente une série réalisée selon le procédé de l’oxydotype. Ses œuvres transforment les photographies en véritables matières et rendent un hommage poétique à la mémoire des forêts. Entre végétal et minéral, elles invitent à une contemplation sensible de la nature. .
Tuilerie Bossy 1285 chemin du moulin du fort Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Tuilerie Bossy welcomes you for a weekend dedicated to creativity, discovery, and fellowship.
L’événement Les journées du patrimoine à la Tuilerie Bossy Gardanne a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme de Gardanne
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