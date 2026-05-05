Concert de Dust Acoustics ubr Limoges

Limoges

Concert de Dust Acoustics

ubr BFM Beaubreuil Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Dust Acoustic est la version duo et acoustique du projet Dustaphonics du musicien et DJ Yvan Serrano (DJ Healer Selecta), avec la talentueuse chanteuse Lise Dellac.

Informations complémentaires auprès de la bibliothèque. .

ubr BFM Beaubreuil Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 35 00 60

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English :

L’événement Concert de Dust Acoustics Limoges a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Limoges Métropole