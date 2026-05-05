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Concert de Dust Acoustics ubr Limoges

Concert de Dust Acoustics ubr Limoges

Concert de Dust Acoustics ubr Limoges samedi 13 juin 2026.

Lieu : ubr

Adresse : BFM Beaubreuil

Ville : 87280 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Limoges

Concert de Dust Acoustics

ubr BFM Beaubreuil Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Dust Acoustic est la version duo et acoustique du projet Dustaphonics du musicien et DJ Yvan Serrano (DJ Healer Selecta), avec la talentueuse chanteuse Lise Dellac.

Informations complémentaires auprès de la bibliothèque.   .

ubr BFM Beaubreuil Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 35 00 60 

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English :

L’événement Concert de Dust Acoustics Limoges a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Limoges Métropole

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