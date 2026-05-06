Concert de fin d’année des élèves de Direction de chœurs d’Istres et Aix-en-Provence Eglise Notre Dame de Beauvoir Istres
Concert de fin d’année des élèves de Direction de chœurs d’Istres et Aix-en-Provence Eglise Notre Dame de Beauvoir Istres dimanche 14 juin 2026.
Istres
Concert de fin d’année des élèves de Direction de chœurs d’Istres et Aix-en-Provence
Dimanche 14 juin 2026 à partir de 17h30. Eglise Notre Dame de Beauvoir Centre ancien Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 17:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Concert gratuit en entrée libre à l’Église Notre Dame de Beauvoir
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Eglise Notre Dame de Beauvoir Centre ancien Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 47 10 30
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English :
Free concert with open access at Notre-Dame de Beauvoir Church
L’événement Concert de fin d’année des élèves de Direction de chœurs d’Istres et Aix-en-Provence Istres a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme d’Istres
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