Concert de fin d’année des élèves de Direction de chœurs d’Istres et Aix-en-Provence Eglise Notre Dame de Beauvoir Istres

Istres

Concert de fin d’année des élèves de Direction de chœurs d’Istres et Aix-en-Provence

Dimanche 14 juin 2026 à partir de 17h30. Eglise Notre Dame de Beauvoir Centre ancien Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 17:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Concert gratuit en entrée libre à l’Église Notre Dame de Beauvoir

.

Eglise Notre Dame de Beauvoir Centre ancien Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 47 10 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Free concert with open access at Notre-Dame de Beauvoir Church

L’événement Concert de fin d’année des élèves de Direction de chœurs d’Istres et Aix-en-Provence Istres a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme d’Istres