Concert de fin de saison Ensemble Sine Nomine Eglise Saint-Georges Nancy samedi 4 juillet 2026.

Nancy

Concert de fin de saison Ensemble Sine Nomine

Eglise Saint-Georges 63 avenue du XX Corps Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04 22:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Musique vocale a capella par l’ensemble vocal nancéien Sine Nomine.

Programme a capella du romantisme anglais et allemand à la musique française du XXe siècle en passant par des pièces du pourtour méditerranéen… Œuvres de Mendessohn, Elgar, Ravel, Duruflé, Poulenc…

Direction Jean-Sébastien Nicolas

Plateau à la sortie.Tout public

0 .

Eglise Saint-Georges 63 avenue du XX Corps Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 33 25 42 40

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English :

A cappella vocal music by the Nancy-based vocal ensemble Sine Nomine.

An a cappella program ranging from English and German Romanticism to 20th-century French music, including pieces from the Mediterranean region… Works by Mendelssohn, Elgar, Ravel, Duruflé, Poulenc…

Conductor: Jean-Sébastien Nicolas

Reception following the performance.

L’événement Concert de fin de saison Ensemble Sine Nomine Nancy a été mis à jour le 2026-06-20 par DESTINATION NANCY