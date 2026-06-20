Concert de fin de saison Ensemble Sine Nomine Eglise Saint-Georges Nancy
Concert de fin de saison Ensemble Sine Nomine Eglise Saint-Georges Nancy samedi 4 juillet 2026.
Nancy
Concert de fin de saison Ensemble Sine Nomine
Eglise Saint-Georges 63 avenue du XX Corps Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04 22:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Musique vocale a capella par l’ensemble vocal nancéien Sine Nomine.
Programme a capella du romantisme anglais et allemand à la musique française du XXe siècle en passant par des pièces du pourtour méditerranéen… Œuvres de Mendessohn, Elgar, Ravel, Duruflé, Poulenc…
Direction Jean-Sébastien Nicolas
Plateau à la sortie.Tout public
0 .
Eglise Saint-Georges 63 avenue du XX Corps Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 33 25 42 40
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English :
A cappella vocal music by the Nancy-based vocal ensemble Sine Nomine.
An a cappella program ranging from English and German Romanticism to 20th-century French music, including pieces from the Mediterranean region… Works by Mendelssohn, Elgar, Ravel, Duruflé, Poulenc…
Conductor: Jean-Sébastien Nicolas
Reception following the performance.
L’événement Concert de fin de saison Ensemble Sine Nomine Nancy a été mis à jour le 2026-06-20 par DESTINATION NANCY
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