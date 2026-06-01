Saint-Béat-Lez

CONCERT DE FIN DE STAGE FESTIVAL D’ART LYRIQUE

MOULIN DES ARTS Saint-Béat-Lez Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 18:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Pour terminer de manière festive le festival, les chanteurs solistes du stage de chant qui se déroule parallèlement au festival, présentent un concert varié autour du thème du festival.

Le répertoire de ce concert est éclectique en mêlant des mélodies françaises, des Lieder, des extraits d’opéras et d’opérettes, des duos, des trios… .

MOULIN DES ARTS Saint-Béat-Lez 31440 Haute-Garonne Occitanie rencontreslyriquesluchon@gmail.fr

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English :

To bring the festival to a festive close, solo singers from the singing course, which runs parallel to the festival, present a varied concert based on the festival theme.

L’événement CONCERT DE FIN DE STAGE FESTIVAL D’ART LYRIQUE Saint-Béat-Lez a été mis à jour le 2026-06-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE