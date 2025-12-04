Concert de flutes virtuoses Temple de Tence Tence

Tence

Concert de flutes virtuoses

Temple de Tence Rue d’Annonay Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 16:00:00

fin : 2026-07-23 17:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Œuvres sacrées de Schubert, Bach, Debussy, Vivaldi, Dvorak, Mozart par Guy Angelloz (Victoires de la musique).

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Temple de Tence Rue d’Annonay Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

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English :

sacred works by Schubert, Bach, Debussy, Vivaldi, Dvorak, Mozart by Guy Angelloz (Victoires de la musique).

L’événement Concert de flutes virtuoses Tence a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme du Haut-Lignon