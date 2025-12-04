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Concert de flutes virtuoses Temple de Tence Tence

Concert de flutes virtuoses Temple de Tence Tence jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Temple de Tence

Adresse : Rue d'Annonay

Ville : 43190 Tence

Département : Haute-Loire

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Tence

Concert de flutes virtuoses

Temple de Tence Rue d’Annonay Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 16:00:00
fin : 2026-07-23 17:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Œuvres sacrées de Schubert, Bach, Debussy, Vivaldi, Dvorak, Mozart par Guy Angelloz (Victoires de la musique).
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Temple de Tence Rue d’Annonay Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 

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English :

sacred works by Schubert, Bach, Debussy, Vivaldi, Dvorak, Mozart by Guy Angelloz (Victoires de la musique).

L’événement Concert de flutes virtuoses Tence a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme du Haut-Lignon

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