Concert de flutes virtuoses Temple de Tence Tence
Concert de flutes virtuoses Temple de Tence Tence jeudi 23 juillet 2026.
Tence
Concert de flutes virtuoses
Temple de Tence Rue d’Annonay Tence Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 16:00:00
fin : 2026-07-23 17:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Œuvres sacrées de Schubert, Bach, Debussy, Vivaldi, Dvorak, Mozart par Guy Angelloz (Victoires de la musique).
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Temple de Tence Rue d’Annonay Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
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English :
sacred works by Schubert, Bach, Debussy, Vivaldi, Dvorak, Mozart by Guy Angelloz (Victoires de la musique).
L’événement Concert de flutes virtuoses Tence a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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