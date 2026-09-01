Informations pratiques

Saint-Affrique

Concert de Fusa

5 Rue de L’Industrie Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

Participation au chapeau

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Venez découvrir le concert de Fusa ! Ambiance brésilienne garantie !

Ce quartet propose des compositions originales ainsi qu’une relecture inventive des grands classiques du Choro. Leur musique voyage entre Choro, Samba et Forró, portée par les instruments autant que par le chant. La rencontre entre des instruments classiques et des instruments traditionnels créé une musique singulière qui fusionne mélodies lyriques et rythmes d’origine africaine.

Grâce à une grande complicité sur scène, le quartet propose un spectacle sensible et festif, fait pour être écouté autant que pour danser ! .

5 Rue de L’Industrie Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 38 42 cafe@assolieudit.fr

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English :

Come check out Fusa’s concert! A Brazilian vibe is guaranteed!

L’événement Concert de Fusa Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-09-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)