AGENDA · Rosporden
Concert de Gilles Servat & Patrick Audouin Rosporden
dimanche 13 septembre 2026 · Rosporden
Informations pratiques
Rosporden
Concert de Gilles Servat & Patrick Audouin
Rosporden Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 17:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Billetterie à la Crêperie de Toulven et au bar tabac le Tamarinier à Rosporden .
Rosporden 29140 Finistère Bretagne +33 6 60 61 29 44
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English :
L’événement Concert de Gilles Servat & Patrick Audouin Rosporden a été mis à jour le 2026-08-23 par OTC CCA
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