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AGENDA · Rosporden

Concert de Gilles Servat & Patrick Audouin Rosporden

dimanche 13 septembre 2026 · Rosporden

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Ville
29140 Rosporden
Département
Finistère
Tarif

Rosporden

Concert de Gilles Servat & Patrick Audouin

Rosporden Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 17:00:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Billetterie à la Crêperie de Toulven et au bar tabac le Tamarinier à Rosporden   .

Rosporden 29140 Finistère Bretagne +33 6 60 61 29 44 

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English :

L’événement Concert de Gilles Servat & Patrick Audouin Rosporden a été mis à jour le 2026-08-23 par OTC CCA

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