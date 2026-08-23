Informations pratiques

Rosporden

Concert de Gilles Servat & Patrick Audouin

Rosporden Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 17:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Billetterie à la Crêperie de Toulven et au bar tabac le Tamarinier à Rosporden .

Rosporden 29140 Finistère Bretagne +33 6 60 61 29 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert de Gilles Servat & Patrick Audouin Rosporden a été mis à jour le 2026-08-23 par OTC CCA