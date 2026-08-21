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AGENDA · Rosporden

Fêtes Communales de Kernével Rosporden

vendredi 4 septembre 2026 · Rosporden

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
lundi 7 septembre 2026
Ville
29140 Rosporden
Département
Finistère
Tarif

Rosporden

Fêtes Communales de Kernével

Rosporden Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-07

Date(s) :
2026-09-04

Diverses animations et restauration   .

Rosporden 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90 

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English :

L’événement Fêtes Communales de Kernével Rosporden a été mis à jour le 2026-08-21 par OTC CCA

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