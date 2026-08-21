AGENDA · Rosporden
Fêtes Communales de Kernével Rosporden
vendredi 4 septembre 2026 · Rosporden
Informations pratiques
Rosporden
Fêtes Communales de Kernével
Rosporden Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-07
Date(s) :
2026-09-04
Diverses animations et restauration .
Rosporden 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fêtes Communales de Kernével Rosporden a été mis à jour le 2026-08-21 par OTC CCA
À voir aussi à Rosporden (Finistère)
- L’assemblée des sols : 3 jours à partager savoirs, gestes, expériences, et remettre les sols au cœur de nos manières d’habiter un territoire., kerminy, Rosporden 28 août 2026
- Forum des activités et concert Rosporden 5 septembre 2026
- Concert de Gilles Servat & Patrick Audouin Rosporden 13 septembre 2026
- Sortie Nature petites bêtes de l’eau douce Rosporden 16 septembre 2026
- Festival Cap Danse 2026 Atelier Parents enfants avec Compagnie La Grive Rosporden 16 septembre 2026