Informations pratiques

Rosporden

Festival Cap Danse 2026 Atelier Parents enfants avec Compagnie La Grive

Centre culturel Rosporden Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 14:00:00

fin : 2026-09-16 15:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Atelier parents-enfants

avec Compagnie La Grive

Gratuit sur réservation 1 h — Dès 7 ans

La compagnie La Grive vous invite à un atelier de danse qui a du goût ! Avez-vous la danse plutôt sucrée ou salée ? Quel est votre mouvement le plus acidulé ? Corps et papilles en éveil pour 1 h de danse en famille…

( Gratuit sur réservation auprès du centre culturel de Rosporden) .

Centre culturel Rosporden 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 59 80 42

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English :

L’événement Festival Cap Danse 2026 Atelier Parents enfants avec Compagnie La Grive Rosporden a été mis à jour le 2026-08-23 par OTC CCA