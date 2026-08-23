Festival Cap Danse 2026 Atelier Parents enfants avec Compagnie La Grive Rosporden
mercredi 16 septembre 2026 · Rosporden
Informations pratiques
Rosporden
Festival Cap Danse 2026 Atelier Parents enfants avec Compagnie La Grive
Centre culturel Rosporden Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:00:00
fin : 2026-09-16 15:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Atelier parents-enfants
avec Compagnie La Grive
Gratuit sur réservation 1 h — Dès 7 ans
La compagnie La Grive vous invite à un atelier de danse qui a du goût ! Avez-vous la danse plutôt sucrée ou salée ? Quel est votre mouvement le plus acidulé ? Corps et papilles en éveil pour 1 h de danse en famille…
( Gratuit sur réservation auprès du centre culturel de Rosporden) .
Centre culturel Rosporden 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 59 80 42
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English :
L’événement Festival Cap Danse 2026 Atelier Parents enfants avec Compagnie La Grive Rosporden a été mis à jour le 2026-08-23 par OTC CCA
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