Concert de gospel à Vorey Rue Louis Jouvet Vorey

Concert de gospel à Vorey

Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 16:30:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Concert de restitution de la masterclass gospel avec François Nyame-Siliki, le 29 mars 2026 à 16h30 à L’Embarcadère. Un moment vibrant et convivial pour découvrir le travail des choristes autour du répertoire gospel !

Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 14 08 91 prodonboard@gmail.com

English :

Gospel masterclass feedback concert with François Nyame-Siliki, March 29, 2026 at 4:30 pm at L?Embarcadère. A vibrant and convivial opportunity to discover the choristers’ work on the gospel repertoire!

