Concert de gospel à Vorey Rue Louis Jouvet Vorey
Concert de gospel à Vorey Rue Louis Jouvet Vorey dimanche 29 mars 2026.
Concert de gospel à Vorey
Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 16:30:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Concert de restitution de la masterclass gospel avec François Nyame-Siliki, le 29 mars 2026 à 16h30 à L’Embarcadère. Un moment vibrant et convivial pour découvrir le travail des choristes autour du répertoire gospel !
.
Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 14 08 91 prodonboard@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Gospel masterclass feedback concert with François Nyame-Siliki, March 29, 2026 at 4:30 pm at L?Embarcadère. A vibrant and convivial opportunity to discover the choristers’ work on the gospel repertoire!
L’événement Concert de gospel à Vorey Vorey a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay