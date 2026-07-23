Informations pratiques

Dreux

Concert de gospel

2 Square d’Aumale Dreux Eure-et-Loir

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Un concert de gospel crée une atmosphère unique, avec une acoustique excellente dans la chapelle royale, les voix du groupe Gospel Victory résonneront magnifiquement, vous offrant une expérience émouvante et immersive.

C’est également l’occasion de célébrer le patrimoine culturel et religieux et de rassembler autour de cette musique populaire mais ancrée dans la tradition religieuse.

Le groupe Gospel Victory est un chœur constitué de quatre voix purement gospel et soul, toutes différentes les unes des autres mais complémentaires.

Les chanteurs sont accompagnés par un pianiste sur tout un répertoire de chants gospel en passant par le gospel traditionnel (Happy day, Amazing Grace), le gospel contemporain (Total praise, Truste Me, Kingdom) et le negro-spirituals (When the saints, O freedom). 10 .

2 Square d’Aumale Dreux 28100 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 07 06 contact@domaine-royal-dreux.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Au fil des si%E8cles festival returns to the Royal Estate of Dreux for its fourth edition on July 18 and 19, 2026. This year, the event will highlight the 18th century. The festival, which holds the “Nouvelles Renaissances en Centre-Val de Loire” certification, is becoming a must-see summer e

L’événement Concert de gospel Dreux a été mis à jour le 2026-07-23 par OT AGGLO DU PAYS DE DREUX