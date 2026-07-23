Concert de gospel Dreux
samedi 26 septembre 2026 · Dreux
Informations pratiques
Dreux
Concert de gospel
2 Square d’Aumale Dreux Eure-et-Loir
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Un concert de gospel crée une atmosphère unique, avec une acoustique excellente dans la chapelle royale, les voix du groupe Gospel Victory résonneront magnifiquement, vous offrant une expérience émouvante et immersive.
C’est également l’occasion de célébrer le patrimoine culturel et religieux et de rassembler autour de cette musique populaire mais ancrée dans la tradition religieuse.
Le groupe Gospel Victory est un chœur constitué de quatre voix purement gospel et soul, toutes différentes les unes des autres mais complémentaires.
Les chanteurs sont accompagnés par un pianiste sur tout un répertoire de chants gospel en passant par le gospel traditionnel (Happy day, Amazing Grace), le gospel contemporain (Total praise, Truste Me, Kingdom) et le negro-spirituals (When the saints, O freedom). 10 .
2 Square d’Aumale Dreux 28100 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 07 06 contact@domaine-royal-dreux.com
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English :
The Au fil des si%E8cles festival returns to the Royal Estate of Dreux for its fourth edition on July 18 and 19, 2026. This year, the event will highlight the 18th century. The festival, which holds the “Nouvelles Renaissances en Centre-Val de Loire” certification, is becoming a must-see summer e
L’événement Concert de gospel Dreux a été mis à jour le 2026-07-23 par OT AGGLO DU PAYS DE DREUX
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