Concert de Gospel, La Grande Breteche, Tours

Informations pratiques

Concert de Gospel Samedi 19 septembre, 15h00 La Grande Breteche Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Vous pourrez découvrir ou redécouvrir cette musique qui touchera forcément votre âme et votre cœur.

La Grande Breteche 15 Quai de Portillon, 37100 Tours Tours 37000 Tours Centre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 62 59 00 https://www.lagrandebreteche.fr/ Situé sur les bords de Loire, dans la commune de Tours (Indre et Loire), le site de La Grande Bretèche est la Maison mère, depuis plus de 200 ans de la congrégation religieuse des Sœurs de Charité Dominicaines de la Présentation de la Sainte Vierge. La Congrégation fondée par Sœur Marie Poussepin en 1697, est aujourd’hui présente sur quatre continents.

Le site accueille encore le Couvent de la Grande Bretèche, et, fidèle à sa mission séculaire inspirée par la charité et la fraternité, la Congrégation décide en 2014 de mettre une partie du site à disposition pour permettre la construction d’un EHPAD et la création d’une résidence seniors, gérés par la Fondation Léopold Bellan.

Un très beau et grand parc domine Tours et la Loire.

Vous pourrez découvrir ou redécouvrir cette musique qui touchera forcément votre âme et votre cœur.

©r.garces@lagrandebreteche.org