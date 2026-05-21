CONCERT DE GUITARE Langogne
CONCERT DE GUITARE Langogne jeudi 18 juin 2026.
Langogne
CONCERT DE GUITARE
11 bd De Gaulle Langogne Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Venez écouter et soutenir les élèves de l’école départementale de Lozère pour leurs prestations de guitare.
Accès libre.
Venez écouter et soutenir les élèves de l’école départementale de Lozère pour leurs prestations de guitare.
Accès libre. .
11 bd De Gaulle Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 27 65
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English :
Come and listen to and support the Lozère departmental school’s guitar students.
Free admission.
L’événement CONCERT DE GUITARE Langogne a été mis à jour le 2026-05-21 par 48-OT Langogne
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