Langogne

CONCERT DE GUITARE

11 bd De Gaulle Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Venez écouter et soutenir les élèves de l’école départementale de Lozère pour leurs prestations de guitare.

Accès libre.

Venez écouter et soutenir les élèves de l’école départementale de Lozère pour leurs prestations de guitare.

Accès libre. .

11 bd De Gaulle Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 27 65

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English :

Come and listen to and support the Lozère departmental school’s guitar students.

Free admission.

L’événement CONCERT DE GUITARE Langogne a été mis à jour le 2026-05-21 par 48-OT Langogne