Concert de guitares classiques espagnoles, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac
vendredi 6 novembre 2026 · Médiathèque Jacques Ellul · Pessac
Informations pratiques
Concert de guitares classiques espagnoles Vendredi 6 novembre, 17h30 Médiathèque Jacques Ellul Gironde
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-06T17:30:00+01:00 – 2026-11-06T18:30:00+01:00
Fin : 2026-11-06T17:30:00+01:00 – 2026-11-06T18:30:00+01:00
Deux artistes aux parcours internationaux célèbrent les multiples visages de la musique espagnole. Arnaud Dumond interprète les grandes pages du répertoire classique, de la Renaissance à nos jours, tandis qu’Elenita Román fait vibrer un flamenco authentique à travers ses styles les plus emblématiques.
Le concert s’achève par un dialogue entre guitare classique et flamenco, avec des duos de Gaspar Sanz, Astor Piazzolla, Vicente Amigo, ainsi que leur composition originale Tarantosphère.
Un voyage musical entre tradition, virtuosité et passion.
En partenariat avec la mission relations internationales de la Ville et le Comité de Jumelage, à l’occasion du 40e anniversaire du jumelage Pessac-Burgos, et l’Institut Cervantes.
Sur réservation : https://billetterie.pessac.fr/
En écho au spectacle L’Espagne vue par les compositeurs français
Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 00 [{« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 65 40 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.pessac.fr/ »}] [{« link »: « https://billetterie.pessac.fr/ »}] Située dans le parc de Camponac, la Médiathèque Jacques Ellul est une structure moderne proposant une très large palette de services. Elle s’organise autour de 5 grands espaces ouverts au public, répartis sur plus de 1500 m2, auxquels s’ajoutent une salle d’exposition et un auditorium de 150 places.
Par Elenita Román et Arnaud Dumond
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