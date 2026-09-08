Concert de Harpe celtique de Monsieur Bertrand, Parc & Château de Kerlevenan, Sarzeau

Informations pratiques

Concert de Harpe celtique de Monsieur Bertrand Samedi 19 septembre, 17h00 Parc & Château de Kerlevenan Morbihan

3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Monsieur Bertrand, Harpiste celtique vous emmènera dans son monde de légendes bretonnes.

Parc & Château de Kerlevenan 2 route de Kerlevenan, 56370, Sarzeau Sarzeau 56370 Morbihan Bretagne 02 97 26 46 79 https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091727 Surplombant le golfe du Morbihan, le parc entourant le château de la fin du XVIIIème est un souvenir des jardins anglo-chinois avec un pavillon chinois et une chapelle et il y a une partie du jardin à la française.

Les communs de la même époque sont aussi entourés d’essences diverses d’arbres – pins maritime, parasol, chênes verts, douglas, cèdres du Liban, érables- de buissons anciens d’hortensias et de camélias.

Monsieur Bertrand, Harpiste celtique vous emmènera dans son monde de légendes bretonnes.

©G. de Gouvello