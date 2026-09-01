Concert de harpe celtique rue du stade Morteau
dimanche 20 septembre 2026 · rue du stade · Morteau
Informations pratiques
Morteau
Concert de harpe celtique
rue du stade Escale Morteau Doubs
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Inspirée par les airs traditionnels d’Irlande et de Bretagne, Claire Caillebotte vous fera voyager au fil de mélodies tantôt rythmées, tantôt douces. L’artiste vous proposera ses propres arrangements,
des compositions personnelles et des intermèdes d’improvisation musicale. Claire Caillebotte interprétera également quelques reprises de harpistes ayant marqué son chemin, croisés au fil des années lors des Rencontres de Dinan. Laissez-vous porter par son univers, sa musique vous entraînera vers un ailleurs où le présent s’efface. .
rue du stade Escale Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concert de harpe celtique
L’événement Concert de harpe celtique Morteau a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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