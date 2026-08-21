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AGENDA · Morteau

Spectacle L’enfant de l’arbre Théâtre Morteau

mardi 6 octobre 2026 · Théâtre · Morteau

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Théâtre
Adresse
Place de la Halle
Ville
25500 Morteau
Département
Doubs
Tarif
9 9 Tarif réduit Tarif réduit

Morteau

Spectacle L’enfant de l’arbre

Théâtre Place de la Halle Morteau Doubs

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 20:00:00
fin : 2026-10-06 21:00:00

Date(s) :
2026-10-06

Au pied d’un arbre qui le protège et le nourrit, un enfant vit en harmonie avec la nature. Mais lorsque l’arbre se meurt faute d’eau, l’enfant part en quête de cette ressource précieuse. Entre poésie,
humour et regard naïf sur notre société, ce conte écologique questionne notre rapport au monde et aux ressources.   .

Théâtre Place de la Halle Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Spectacle L’enfant de l’arbre

L’événement Spectacle L’enfant de l’arbre Morteau a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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