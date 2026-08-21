Spectacle L’enfant de l’arbre Théâtre Morteau
mardi 6 octobre 2026 · Théâtre · Morteau
Informations pratiques
Morteau
Spectacle L’enfant de l’arbre
Théâtre Place de la Halle Morteau Doubs
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 20:00:00
fin : 2026-10-06 21:00:00
Date(s) :
2026-10-06
Au pied d’un arbre qui le protège et le nourrit, un enfant vit en harmonie avec la nature. Mais lorsque l’arbre se meurt faute d’eau, l’enfant part en quête de cette ressource précieuse. Entre poésie,
humour et regard naïf sur notre société, ce conte écologique questionne notre rapport au monde et aux ressources. .
Théâtre Place de la Halle Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle L’enfant de l’arbre
L’événement Spectacle L’enfant de l’arbre Morteau a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
À voir aussi à Morteau (Doubs)
- Visite Manufacture Pequignet Manufacture Pequignet Morteau 18 septembre 2026
- Visite Manufacture Pequignet, Manufacture Pequignet, Morteau 18 septembre 2026
- Restitution de résidence Excellence Métiers d’Art menée par l’artiste Sarah Ritter, Lycée Edgar Faure, Morteau 9 octobre 2026
- Stéréo Vulcani, L’escale, Morteau 13 octobre 2026
- Spectacle Body bagarre le jeu Théâtre Morteau 30 octobre 2026