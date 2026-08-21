Spectacle Body bagarre le jeu Théâtre Morteau

Informations pratiques

Morteau

Spectacle Body bagarre le jeu

Théâtre Place de la Halle Morteau Doubs

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 20:00:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

Dans le cadre du festival Résonance. Un jeu dansé et participatif mêlant improvisation et histoire de la danse. Entre découverte, humour et créativité, le public explore plus de 350 ans de cultures chorégraphiques, du ballet classique au krump, dans une expérience ludique et collective. .

Théâtre Place de la Halle Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Spectacle Body bagarre le jeu

L’événement Spectacle Body bagarre le jeu Morteau a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER