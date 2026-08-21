Spectacle Body bagarre le jeu Théâtre Morteau
vendredi 30 octobre 2026 · Théâtre · Morteau
Informations pratiques
Morteau
Spectacle Body bagarre le jeu
Théâtre Place de la Halle Morteau Doubs
Tarif : 13 – 13 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 20:00:00
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-30
Dans le cadre du festival Résonance. Un jeu dansé et participatif mêlant improvisation et histoire de la danse. Entre découverte, humour et créativité, le public explore plus de 350 ans de cultures chorégraphiques, du ballet classique au krump, dans une expérience ludique et collective. .
Théâtre Place de la Halle Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Spectacle Body bagarre le jeu
L’événement Spectacle Body bagarre le jeu Morteau a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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