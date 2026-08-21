Visite Manufacture Pequignet, Manufacture Pequignet, Morteau

Informations pratiques

Visite Manufacture Pequignet Vendredi 18 septembre, 10h00 Manufacture Pequignet Doubs

Nombre de place limité (sur réservation uniquement)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine, la Manufacture Pequignet ouvre ses portes le vendredi 18 septembre pour vous faire découvrir ses ateliers de production et de réparation, ainsi que son bureau d’étude.

Manufacture Pequignet 1 rue du Bief, 25500 Morteau Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 81 67 30 66 http://www.pequignet.com https://www.instagram.com/pequignet.horlogerie/ [{« type »: « email », « value »: « mlclerc@pequignet.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0381679014 »}] Installée à Morteau, Pequignet incarne l’excellence et l’expertise horlogère. Guidés par l’harmonie du silence et l’amour de la technique, nos ingénieurs conçoivent des mouvements et des montres d’exception qui sont assemblées et fiabilisées par nos horlogers experts.

Depuis 2011, quatre mouvements d’horlogerie ont été créés au sein de la Manufacture Pequignet, seule manufacture de haute horlogerie française. Parking devant la Manufacture.

À l’occasion des Journées du Patrimoine, la Manufacture Pequignet ouvre ses portes le vendredi 18 septembre pour vous faire découvrir ses ateliers de production et de réparation, ainsi que son bureau…

©Pequignet