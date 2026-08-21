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Visite Manufacture Pequignet, Manufacture Pequignet, Morteau

vendredi 18 septembre 2026 · Manufacture Pequignet · Morteau

Visite Manufacture Pequignet, Manufacture Pequignet, Morteau

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Manufacture Pequignet
Adresse
1 rue du Bief, 25500 Morteau
Ville
25500 Morteau
Département
Doubs
Tarif
Nombre de place limité (sur réservation uniquement)

Visite Manufacture Pequignet Vendredi 18 septembre, 10h00 Manufacture Pequignet Doubs

Nombre de place limité (sur réservation uniquement)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine, la Manufacture Pequignet ouvre ses portes le vendredi 18 septembre pour vous faire découvrir ses ateliers de production et de réparation, ainsi que son bureau d’étude.

Manufacture Pequignet 1 rue du Bief, 25500 Morteau Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 81 67 30 66 http://www.pequignet.com https://www.instagram.com/pequignet.horlogerie/ [{« type »: « email », « value »: « mlclerc@pequignet.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0381679014 »}] Installée à Morteau, Pequignet incarne l’excellence et l’expertise horlogère. Guidés par l’harmonie du silence et l’amour de la technique, nos ingénieurs conçoivent des mouvements et des montres d’exception qui sont assemblées et fiabilisées par nos horlogers experts.
Depuis 2011, quatre mouvements d’horlogerie ont été créés au sein de la Manufacture Pequignet, seule manufacture de haute horlogerie française. Parking devant la Manufacture.
À l’occasion des Journées du Patrimoine, la Manufacture Pequignet ouvre ses portes le vendredi 18 septembre pour vous faire découvrir ses ateliers de production et de réparation, ainsi que son bureau…

©Pequignet

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