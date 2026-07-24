CONCERT DE HARPE ERMITAGE SAINT ANTOINE DE GALAMUS Gorges de Galamus Saint-Paul-de-Fenouillet

Informations pratiques

Saint-Paul-de-Fenouillet

CONCERT DE HARPE ERMITAGE SAINT ANTOINE DE GALAMUS

Gorges de Galamus D7 Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Assistez à un concert de Harpe et Violoncelle, avec le duo LES PIERRES VIVES , dans la Chapelle troglodyte de l’Ermitage Saint Antoine de Galamus, le samedi 08 Aout à 18h00.

Billetterie sur place 12€

Prévente sur Helloassos 10€ https://www.helloasso.com/associations/nashuar-terre-vivante/evenements/concert-les-pierres-vives-a-l-ermitage-du-galamus

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Gorges de Galamus D7 Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 83 35 94 11

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English :

Come enjoy a harp and cello concert featuring the duo LES PIERRES VIVES at the cave chapel of the Hermitage of Saint Antoine de Galamus on Saturday, August 8, at 6:00 p.m.

Tickets available at the door for 12?

Advance tickets on Helloassos for 10? https://www.helloasso.com/associations/nashuar-terre-vivante/evenements/concert-les-pierres-vives-a-l-ermitage-du-galamus

L’événement CONCERT DE HARPE ERMITAGE SAINT ANTOINE DE GALAMUS Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2026-07-24 par OTI FENOUILLEDES