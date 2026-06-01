Concert de harpe et chant ténor, La roseraie de Saint-Galmier, Saint-Galmier

Concert de harpe et chant ténor Samedi 6 juin, 18h00 La roseraie de Saint-Galmier Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Mon premier possède 47 cordes. Mon deuxième seulement 2… Mon tout est un duo plein de charme, réunissant une harpe, sa harpiste et un ténor d’opéra. Vous pouvez entendre Marion Sicouly jouer à l’Opéra de Saint-Etienne, Yannick chanter dans les choeurs de l’Opéra de Lyon.

Venez partager un moment intimiste dans la roseraie et passer une « Heure exquise » autour de Fauré, Debussy, Schubert, Gounot, Mozart…

La roseraie de Saint-Galmier L’étang des rivières, 42330 Saint-Galmier, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Galmier 42330 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0787655080 http://www.saint-galmier.fr https://www.facebook.com/lesamisdelaroseraiedesaintgalmier/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/lesamisdelaroseraiestgalmier/ Roseraie municipale de 7000m2 au pied du village de Saint-Galmier. Plus de 300 variétés de rosiers anciens et modernes, plantes vivaces, graminées et collection de viburnum. Parcours « Loire en Roses » sur le thème du parfum. Cadran solaire. Grand parking gratuit, tables de pique-nique, promenade libre et gratuite sur terrain plat. Mini-ferme avec collection de gallinacées, chèvres, moutons, biquettes, lapins…

Mon premier possède 47 cordes. Mon deuxième seulement 2… Mon tout est un duo plein de charme, réunissant une harpe, sa harpiste et un ténor d’opéra. Vous pouvez entendre Marion Sicouly jouer à de …

association des Amis de la roseraie de Saint-Galmier©