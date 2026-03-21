Concert de harpe et de musique de chambre par le conservatoire Mozart du Centre Paris Accès pour les personnes à mobilité réduite Paris

Suite de la collaboration entre la Bibliothèque historique et le conservatoire Mozart qui a vu les classes de harpe et musique de chambre se produire dans la cour et la salle de lecture de la bibliothèque.

Les musiciens du conservatoire interprèteront pour ce concert du 16 juin des œuvres qui vous enchanteront.

La Bibliothèque historique de la Ville de Paris vous invite à un nouveau concert de harpe et de musique de chambre dans sa salle de lecture, interprété par les élèves du conservatoire Mozart de Paris Centre.

Le mardi 16 juin 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-16T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-16T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-16T19:00:00+02:00_2026-06-16T20:00:00+02:00

Accès pour les personnes à mobilité réduite Jardin Lamoignon – Mark Ashton au 25 rue des Franc-Bourgeois 75004 Paris

+33144592940 bhvp@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/ https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/



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