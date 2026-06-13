Concert de HOT BODIES La Maison des Métallos Paris

À rebours de ses précédentes productions électroniques, HOT BODIES choisit ici une approche acoustique et incarnée : voix, basse, piano, cordes, choeur et samplers composent une « pop de chambre » sensible et vibrante, capable de faire émerger des images, des affects et des récits. Les morceaux se déploient dans des versions dépouillées, où l’écriture et les textures vocales occupent le premier plan.

Entre ballades intimes et progressions électroniques, HOT BODIES continue de tracer un espace en transformation, où se croisent imaginaires queers, résonances folkloriques et sensations contemporaines. Une forme rare, à la fois délicate et habitée, qui donne à entendre un album en train d’émerger.

Après la sortie de son EP « Digital Fairy/Folk Songs » en 2025, Gérald Kurdian, alias HOT BODIES, revient avec une nouvelle proposition intime et élégante : un concert à la Maison des Métallos, comme une plongée en avant-première dans les morceaux de son prochain album, « The Transition Pieces ».

Le vendredi 23 octobre 2026

de 20h00 à 21h30

payant

De 10 à 25 euros.

Placement libre, debout.

Pas de vestiaire.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-23T23:00:00+02:00

fin : 2026-10-24T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-23T20:00:00+02:00_2026-10-23T21:30:00+02:00

La Maison des Métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

https://www.maisondesmetallos.paris/concert-hot-bodies +33147002520 billetterie@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos https://www.facebook.com/maisondesmetallos



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