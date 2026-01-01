Concert de jazz à La Manufacture Trio vocal Anaë Saint-Quentin

Concert de jazz à La Manufacture Trio vocal Anaë

8 rue Paul Codos Saint-Quentin Aisne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 17:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Trio vocal ANAÈ avec Gabriel MARQUES à la guitare

Jazz Aisne Co vous propose un concert de jazz le dimanche 27 septembre 2026 à 17 heures à La Manufacture Trio vocal Anaë.

Du Brésil, elles ont pris le rythme et la joie. Depuis la France, elles ont tissé un cocon où leurs 3 voix peuvent vibrer en harmonie polyphonique.

Le concert du trio Anaë vous embarque dans un sillon qui puise dans la grande tradition de la musique vocale avec délicatesse, humour, “ginga“ et élégance.

Le Trio Esperança, le Quarteto em Cy font partie de leurs références. Vinicius de Moraes, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Chico Buarque, To Brandileone, mais aussi Alain Souchon et Tété composent leur répertoire arrangé par Augusto Ordine, référence de la musique vocale brésilienne avec son groupe Carioca Ordinarius.

Le trio vocal Anaeëest accompagné par Gabriel Marques à la guitare 7 cordes. .

8 rue Paul Codos Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 64 38 34 jazzaisneco@laposte.net

English :

ANAÈ vocal trio with Gabriel MARQUES on guitar

