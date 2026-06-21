Informations pratiques

Lauzun

Concert de jazz Camarillo Quartet

Place Boussion Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

L’association Harmonie vous invite au concert jazz qu’elle organise avec Camarillo Quartet. Buvette, glaces. Ambiance musicale assurée !

L’association Harmonie vous invite au concert jazz qu’elle organise avec Camarillo Quartet. Buvette, glaces. Ambiance musicale assurée ! .

Place Boussion Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 25 11 95

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English : Concert de jazz Camarillo Quartet

The Harmonie association invites you to the concert it is organizing at the church with the group Josem . Festive atmosphere guaranteed!

L’événement Concert de jazz Camarillo Quartet Lauzun a été mis à jour le 2026-06-21 par OT du Pays de Lauzun