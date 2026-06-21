Concert de jazz Camarillo Quartet Lauzun
vendredi 7 août 2026 · Lauzun
Informations pratiques
Lauzun
Concert de jazz Camarillo Quartet
Place Boussion Lauzun Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
L’association Harmonie vous invite au concert jazz qu’elle organise avec Camarillo Quartet. Buvette, glaces. Ambiance musicale assurée !
L’association Harmonie vous invite au concert jazz qu’elle organise avec Camarillo Quartet. Buvette, glaces. Ambiance musicale assurée ! .
Place Boussion Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 25 11 95
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English : Concert de jazz Camarillo Quartet
The Harmonie association invites you to the concert it is organizing at the church with the group Josem . Festive atmosphere guaranteed!
L’événement Concert de jazz Camarillo Quartet Lauzun a été mis à jour le 2026-06-21 par OT du Pays de Lauzun
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