Micro-Folie Atelier aquarelle Salle du conseil, sous la halle Lauzun
samedi 25 juillet 2026 · Salle du conseil, sous la halle · Lauzun
Informations pratiques
Lauzun
Micro-Folie Atelier aquarelle
Salle du conseil, sous la halle Rue Taillefer Lauzun Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:30:00
fin : 2026-07-25 16:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Venez nombreux à l’atelier d’aquarelle avec utilisation de la matière pour créer des effets de texture proposé par la Micro-Folie.
Venez nombreux à l’atelier d’aquarelle avec utilisation de la matière pour créer des effets de texture proposé par la Micro-Folie. .
Salle du conseil, sous la halle Rue Taillefer Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 20 03 40 bibliofolie@ville-lauzun.fr
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English : Micro-Folie Atelier aquarelle
We hope to see many of you at the watercolor workshop hosted by Micro-Folie, where we’ll use materials to create textural effects.
L’événement Micro-Folie Atelier aquarelle Lauzun a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Pays de Lauzun
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