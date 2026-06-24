Micro-Folie Atelier aquarelle Salle du conseil, sous la halle Lauzun

Informations pratiques

Lauzun

Micro-Folie Atelier aquarelle

Salle du conseil, sous la halle Rue Taillefer Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:30:00

fin : 2026-07-25 16:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Venez nombreux à l’atelier d’aquarelle avec utilisation de la matière pour créer des effets de texture proposé par la Micro-Folie.

Venez nombreux à l’atelier d’aquarelle avec utilisation de la matière pour créer des effets de texture proposé par la Micro-Folie. .

Salle du conseil, sous la halle Rue Taillefer Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 20 03 40 bibliofolie@ville-lauzun.fr

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English : Micro-Folie Atelier aquarelle

We hope to see many of you at the watercolor workshop hosted by Micro-Folie, where we’ll use materials to create textural effects.

L’événement Micro-Folie Atelier aquarelle Lauzun a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Pays de Lauzun