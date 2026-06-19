Exposition de peinture Lauzun
jeudi 6 août 2026 · Lauzun
Informations pratiques
Lauzun
Exposition de peinture
7 rue Eugène Mazelié Lauzun Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-06
À l’occasion d’une exposition organisée par l’association Les P’tites Mains , venez nombreux contempler les œuvres de peinture de nombreux artistes. Ouvert à tous.
À l’occasion d’une exposition organisée par l’association Les P’tites Mains , venez nombreux contempler les œuvres de peinture de nombreux artistes. Ouvert à tous. .
7 rue Eugène Mazelié Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 25 93 99
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English : Exposition de peinture
%C0 Come join us at an exhibition organized by the Les P’tites Mains association to admire the paintings by numerous artists. Open to everyone.
L’événement Exposition de peinture Lauzun a été mis à jour le 2026-06-19 par OT du Pays de Lauzun
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