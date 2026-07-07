Micro-Folie Initiation au jeu de rôle Donjons & Chatons Salle du conseil, sous la halle Lauzun

Informations pratiques

Lauzun

Micro-Folie Initiation au jeu de rôle Donjons & Chatons

Salle du conseil, sous la halle Rue Taillefer Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 16:00:00

fin : 2026-08-07 18:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Venez nombreux à l’initiation au jeu Donjons & Chatons proposée par la Micro-Folie. C’est un jeu de rôle et d’aventure qui se déroule dans un univers original mêlant conte animalier, Moyen Âge fantastique et monde post-apocalyptique. Sur inscription.

Venez nombreux à l’initiation au jeu Donjons & Chatons proposée par la Micro-Folie. C’est un jeu de rôle et d’aventure qui se déroule dans un univers original mêlant conte animalier, Moyen-Âge fantastique et monde post-apocalyptique. Sur inscription. .

Salle du conseil, sous la halle Rue Taillefer Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 20 03 40 bibliofolie@ville-lauzun.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Micro-Folie Initiation au jeu de rôle Donjons & Chatons

We hope to see many of you at the introductory session for the game *Dungeons & Kittens* hosted by Micro-Folie. It’s a role-playing and adventure game set in a unique universe that blends animal fables, medieval fantasy, and a post-apocalyptic world. Registration required.

L’événement Micro-Folie Initiation au jeu de rôle Donjons & Chatons Lauzun a été mis à jour le 2026-07-04 par OT du Pays de Lauzun