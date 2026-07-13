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AGENDA · Lauzun

Atelier Exhibition day Lauzun

samedi 8 août 2026 · Lauzun

Atelier Exhibition day Lauzun

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Salle Jules Ferry
Ville
47410 Lauzun
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Lauzun

Atelier Exhibition day

Salle Jules Ferry Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 09:00:00
fin : 2026-08-08 16:00:00

Date(s) :
2026-08-08

L’association Lauzun Ateliers Création Découverte vous propose un atelier exhibition day avec des activités comme du Tai Chi, de la musique, des groupes d’écriture, de l’art plastique, de la photographie en groupe, des films et de la cuisine. Pensez à vous inscrire car le nombre de places est limité
L’association Lauzun Ateliers Création Découverte vous propose un atelier exhibition day avec des activités comme du Tai Chi, de la musique, des groupes d’écriture, de l’art plastique, de la photographie en groupe, des films et de la cuisine. Pensez à vous inscrire car le nombre de places est limité.   .

Salle Jules Ferry Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   lauzunateliers@gmail.com

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English : Atelier Exhibition day

The Lauzun Ateliers Création Découverte association is hosting an exhibition day workshop featuring activities such as Tai Chi, music, writing groups, visual arts, group photography, films, and cooking. Be sure to register, as space is limited.

L’événement Atelier Exhibition day Lauzun a été mis à jour le 2026-07-13 par OT du Pays de Lauzun

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