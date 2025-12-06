Fêtes des Gasconnades Sous la halle Lauzun

Fêtes des Gasconnades

Sous la halle Rue Taillefer Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Pour la 31ᵉ édition des Gasconnades, le Comité des fêtes vous annonce un weekend festif. Au programme grand vide-greniers le dimanche et le soir repas festif concocté par Clément Artisan culinaire comprenant apéritif, salade gasconne, escaoudoun landais et son assiette de légumes, trou gascon, salade, fromage et tiramisu pruneaux/noisettes. Menu possible en végétarien. Buvette sur place toute la journée. Un moment festif a partagé entre amis ou en famille à ne manquer sous aucun prétexte. .

Sous la halle Rue Taillefer Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 38 74 06 comitedesfeteslauzun@gmail.com

English : Fêtes des Gasconnades

For the 31? edition of the Gasconnades, the Comité des fêtes announces a festive weekend. Program to come for the two events and the big garage sale on Sunday, with food and refreshments on site all day. A festive moment to share with friends or family, not to be missed.

