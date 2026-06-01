Micro-Folie Fête de la musique rue Taillefer sous la Halle Lauzun
Micro-Folie Fête de la musique rue Taillefer sous la Halle Lauzun dimanche 21 juin 2026.
Lauzun
Micro-Folie Fête de la musique
rue Taillefer sous la Halle Salle du conseil municipal Lauzun Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
La Micro-folie organise pour la fête de la musique une mise en scène par Jean Laconerie. Le nom de la pièce est La Chauve-souris , c’est un opéra chanté en allemand, parlé et surtitré en français. Un moment d’échange autour d’un verre sera proposé après la projection.
La Micro-folie organise pour la fête de la musique une mise en scène par Jean Laconerie. Le nom de la pièce est La Chauve-souris , c’est un opéra chanté en allemand, parlé et surtitré en français. Un moment d’échange autour d’un verre sera proposé après la projection. .
rue Taillefer sous la Halle Salle du conseil municipal Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 20 03 40 bibliofolie@ville-lauzun.fr
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English : Micro-Folie Fête de la musique
For the Fête de la Musique, La Micro-folie is staging a production by Jean Laconerie. The name of the play is La Chauve-souris , an opera sung in German, spoken and surtitled in French. After the screening, there will be an opportunity to exchange ideas over a drink.
L’événement Micro-Folie Fête de la musique Lauzun a été mis à jour le 2026-06-01 par OT du Pays de Lauzun
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