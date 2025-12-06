Fête au lac de Lauzun Lauzun

Fête au lac de Lauzun

Lac de Lauzun Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-11

Venez nombreux à la fête au lac du village organisée par les associations Comité des Fêtes et Comice Agricole !

À l’occasion de la fête du village, venez nombreux profiter ! .

Lac de Lauzun Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 32 27 46

English : Fête au lac de Lauzun

For the village fête, come and enjoy a garage sale, a variety of entertainment, a festive and musical atmosphere and gourmet tables… with fireworks! Roundabouts available all weekend.

