Fête au lac de Lauzun Lauzun samedi 11 juillet 2026.
Venez nombreux à la fête au lac du village organisée par les associations Comité des Fêtes et Comice Agricole !
À l’occasion de la fête du village, venez nombreux profiter ! .
Lac de Lauzun Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 32 27 46
English : Fête au lac de Lauzun
For the village fête, come and enjoy a garage sale, a variety of entertainment, a festive and musical atmosphere and gourmet tables… with fireworks! Roundabouts available all weekend.
