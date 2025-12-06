Micro-Folie Fête de la musique Opéra La Chauve-souris Lauzun
Micro-Folie Fête de la musique Opéra La Chauve-souris Lauzun dimanche 21 juin 2026.
Tarif : – – EUR
Gratuit
À l’occasion de la Fête de la Musique, venez nombreux assister à la diffusion de l’opéra La Chauve-souris . Cet évènement est rendu possible grâce à la Micro-Folie.
Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 94 10 21 mairie@ville-lauzun.fr
English : Micro-Folie Fête de la musique Opéra La Chauve-souris
As part of the Fête de la Musique, come and see the opera La Chauve-souris . This event is made possible by Micro-Folie.
