Tables gourmandes

rue Eugène Mazelié Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29

Les commerçants du village et les commerçants ambulants vous proposent une soirée gourmande dans les rues du village, animée chaque samedi par un groupe différent. Restauration sur place sans réservations, mais le nombre de places est limité. N’oubliez pas vos couverts !

Les commerçants du village et les commerçants ambulants vous proposent une soirée gourmande dans les rues du village, animée chaque samedi par un groupe différent. Restauration sur place sans réservations, mais le nombre de places est limité. Pensez à apporter vos couverts ! .

rue Eugène Mazelié Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 38 74 06 comitedesfeteslauzun@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tables gourmandes

Village shopkeepers and itinerant traders offer a gourmet evening in the streets of the village, with a different band performing every Saturday. Catering available on site without reservation, but places are limited. The 12/07 event will take place at the lake. Don’t forget your cutlery!

L’événement Tables gourmandes Lauzun a été mis à jour le 2026-02-02 par OT du Pays de Lauzun