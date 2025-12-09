Audition de l’école d’initiation de musique Harmonie Sous la halle Lauzun

Audition de l’école d’initiation de musique Harmonie

Sous la halle Rue Taillefer Lauzun Lot-et-Garonne

Les élèves de l’école d’initiation à la musique de Lauzun vous invitent à venir nombreux assister à leur audition de fin d’année.

Sous la halle Rue Taillefer Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 25 11 95

English : Audition de l’école d’initiation de musique Harmonie

Students from Lauzun’s music initiation school invite you to attend their end-of-year audition.

