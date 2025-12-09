Audition de l’école d’initiation de musique Harmonie Sous la halle Lauzun

Audition de l’école d’initiation de musique Harmonie Sous la halle Lauzun samedi 13 juin 2026.

Sous la halle Rue Taillefer Lauzun Lot-et-Garonne

Gratuit

Début : 2026-06-13
2026-06-13

Les élèves de l’école d’initiation à la musique de Lauzun vous invitent à venir nombreux assister à leur audition de fin d’année.
Sous la halle Rue Taillefer Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 25 11 95 

English : Audition de l’école d’initiation de musique Harmonie

Students from Lauzun’s music initiation school invite you to attend their end-of-year audition.

