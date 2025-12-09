Audition de l’école d’initiation de musique Harmonie Sous la halle Lauzun
Audition de l’école d’initiation de musique Harmonie Sous la halle Lauzun samedi 13 juin 2026.
Audition de l’école d’initiation de musique Harmonie
Sous la halle Rue Taillefer Lauzun Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Les élèves de l’école d’initiation à la musique de Lauzun vous invitent à venir nombreux assister à leur audition de fin d’année.
Les élèves de l’école d’initiation à la musique de Lauzun vous invitent à venir nombreux assister à leur audition de fin d’année. .
Sous la halle Rue Taillefer Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 25 11 95
English : Audition de l’école d’initiation de musique Harmonie
Students from Lauzun’s music initiation school invite you to attend their end-of-year audition.
L’événement Audition de l’école d’initiation de musique Harmonie Lauzun a été mis à jour le 2025-12-08 par OT du Pays de Lauzun