Un Petit Château Expo Galerie Un Petit Château Lauzun

Lauzun

Un Petit Château Expo

Galerie Un Petit Château 17 rue Taillefer Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-06-15

La maison d’hôtes Un Petit Château organise une exposition où de nombreuses oeuvres vous permettront de contempler l’art sous diverses formes. Venez nombreux !! Ouvert à tous.

La maison d’hôtes Un Petit Château organise une exposition où de nombreuses oeuvres vous permettront de contempler l’art sous diverses formes. Venez nombreux !! Ouvert à tous. .

Galerie Un Petit Château 17 rue Taillefer Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 77 27 19

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English : Un Petit Château Expo

The guest house Un Petit Château is organizing an exhibition of works of art in a variety of forms. Come one, come all! Open to all.

L’événement Un Petit Château Expo Lauzun a été mis à jour le 2026-05-23 par OT du Pays de Lauzun