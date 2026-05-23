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Un Petit Château Expo Galerie Un Petit Château Lauzun

Un Petit Château Expo Galerie Un Petit Château Lauzun

Un Petit Château Expo Galerie Un Petit Château Lauzun lundi 15 juin 2026.

Lieu : Galerie Un Petit Château

Adresse : 17 rue Taillefer

Ville : 47410 Lauzun

Département : Lot-et-Garonne

Début : lundi 15 juin 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Tarif :

Lauzun

Un Petit Château Expo

Galerie Un Petit Château 17 rue Taillefer Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-06-15

La maison d’hôtes Un Petit Château organise une exposition où de nombreuses oeuvres vous permettront de contempler l’art sous diverses formes. Venez nombreux !! Ouvert à tous.
La maison d’hôtes Un Petit Château organise une exposition où de nombreuses oeuvres vous permettront de contempler l’art sous diverses formes. Venez nombreux !! Ouvert à tous.   .

Galerie Un Petit Château 17 rue Taillefer Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 77 27 19 

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English : Un Petit Château Expo

The guest house Un Petit Château is organizing an exhibition of works of art in a variety of forms. Come one, come all! Open to all.

L’événement Un Petit Château Expo Lauzun a été mis à jour le 2026-05-23 par OT du Pays de Lauzun

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