Vide-greniers des Gasconnades Lauzun
Vide-greniers des Gasconnades Lauzun dimanche 9 août 2026.
Vide-greniers des Gasconnades
Dans le village Lauzun Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Venez nombreux au vide-greniers géant organisé par le comité des fêtes au centre du village.
Venez nombreux au vide-greniers géant organisé par le comité des fêtes dans le centre du village. .
Dans le village Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 38 74 06 comitedesfeteslauzun@gmail.com
English : Vide-greniers des Gasconnades
Come one, come all to the giant garage sale organized by the Comité des fêtes in the village center for the 31? Gasconnades. Entertainment, food and refreshments on site all day. A meal, with the option of a vegetarian menu, will be served during the evening.
L’événement Vide-greniers des Gasconnades Lauzun a été mis à jour le 2025-12-06 par OT du Pays de Lauzun
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