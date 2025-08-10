Vide-greniers des Gasconnades

Dans le village Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Venez nombreux au vide-greniers géant organisé par le comité des fêtes au centre du village.

Venez nombreux au vide-greniers géant organisé par le comité des fêtes dans le centre du village. .

Dans le village Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 38 74 06 comitedesfeteslauzun@gmail.com

English : Vide-greniers des Gasconnades

Come one, come all to the giant garage sale organized by the Comité des fêtes in the village center for the 31? Gasconnades. Entertainment, food and refreshments on site all day. A meal, with the option of a vegetarian menu, will be served during the evening.

L’événement Vide-greniers des Gasconnades Lauzun a été mis à jour le 2025-12-06 par OT du Pays de Lauzun